Естонія розслідує можливу причетність росії до підпалу будівлі оборонного підрядника
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхел заявив, що підозрюваних у підпалі будівлі Milrem Robotics ідентифіковано. Розслідування розглядає можливий акт саботажу та причетність росії.
Естонія розслідує, чи була росія причетна до підпалу минулого тижня будівлі, в якій розміщується оборонний підрядник. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхел, повідомляє Reuters, передає УНН.
Підозрюваних ідентифіковано. Одним із напрямків розслідування є можливий акт саботажу та причетність росії
Повідомляється, що будівля, яку використовує Milrem Robotics, виробник безпілотних військових систем зброї, розгорнутих в Україні та інших країнах, стала ціллю нападу в минулу п'ятницю пізно ввечері.
Видання зазначає, що москва регулярно заперечує звинувачення у плануванні або здійсненні диверсій та інших нападів на країни за межами України, стверджуючи, що такі повідомлення є частиною антиросійської пропагандистської кампанії.
Європейські країни, що межують з росією або знаходяться поблизу неї, стурбовані тим, що війна в Україні перекидається на північні кордони НАТО.
Нагадаємо
У Фінляндії на заводі "Каукопеа" неподалік від кордону з рф стався вибух. Це відбулось о другій годині ночі, постраждалих нема.