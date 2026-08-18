Естонія розслідує можливу причетність росії до підпалу будівлі оборонного підрядника

Естонія розслідує, чи була росія причетна до підпалу минулого тижня будівлі, в якій розміщується оборонний підрядник. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхел, повідомляє Reuters, передає УНН.

Підозрюваних ідентифіковано. Одним із напрямків розслідування є можливий акт саботажу та причетність росії - заявив Міхал.

Повідомляється, що будівля, яку використовує Milrem Robotics, виробник безпілотних військових систем зброї, розгорнутих в Україні та інших країнах, стала ціллю нападу в минулу п'ятницю пізно ввечері.

Видання зазначає, що москва регулярно заперечує звинувачення у плануванні або здійсненні диверсій та інших нападів на країни за межами України, стверджуючи, що такі повідомлення є частиною антиросійської пропагандистської кампанії.

Європейські країни, що межують з росією або знаходяться поблизу неї, стурбовані тим, що війна в Україні перекидається на північні кордони НАТО.

Нагадаємо

У Фінляндії на заводі "Каукопеа" неподалік від кордону з рф стався вибух. Це відбулось о другій годині ночі, постраждалих нема.