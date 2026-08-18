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Естонія розслідує можливу причетність росії до підпалу будівлі оборонного підрядника

Київ • УНН

 • 2500 перегляди

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхел заявив, що підозрюваних у підпалі будівлі Milrem Robotics ідентифіковано. Розслідування розглядає можливий акт саботажу та причетність росії.

Естонія розслідує можливу причетність росії до підпалу будівлі оборонного підрядника

Естонія розслідує, чи була росія причетна до підпалу минулого тижня будівлі, в якій розміщується оборонний підрядник. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхел, повідомляє Reuters, передає УНН

Підозрюваних ідентифіковано. Одним із напрямків розслідування є можливий акт саботажу та причетність росії 

- заявив Міхал. 

Повідомляється, що будівля, яку використовує Milrem Robotics, виробник безпілотних військових систем зброї, розгорнутих в Україні та інших країнах, стала ціллю нападу в минулу п'ятницю пізно ввечері. 

Видання зазначає, що москва регулярно заперечує звинувачення у плануванні або здійсненні диверсій та інших нападів на країни за межами України, стверджуючи, що такі повідомлення є частиною антиросійської пропагандистської кампанії.

Європейські країни, що межують з росією або знаходяться поблизу неї, стурбовані тим, що війна в Україні перекидається на північні кордони НАТО.

Нагадаємо 

У Фінляндії на заводі "Каукопеа" неподалік від кордону з рф стався вибух. Це відбулось о другій годині ночі, постраждалих нема. 

Павло Башинський

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