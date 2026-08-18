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Эстония расследует возможную причастность россии к поджогу здания оборонного подрядчика

Киев • УНН

 • 2482 просмотра

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что подозреваемые в поджоге здания Milrem Robotics идентифицированы. Расследование рассматривает возможный акт саботажа и причастность россии.

Эстония расследует возможную причастность россии к поджогу здания оборонного подрядчика

Эстония расследует, была ли россия причастна к поджогу здания, в котором размещается оборонный подрядчик, на прошлой неделе. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает Reuters, передает УНН

Подозреваемые установлены. Одним из направлений расследования является возможный акт саботажа и причастность россии 

- заявил Михал. 

Сообщается, что здание, используемое Milrem Robotics — производителем беспилотных военных систем вооружения, развернутых в Украине и других странах, — стало целью нападения в прошлую пятницу поздно вечером. 

Издание отмечает, что москва регулярно отрицает обвинения в планировании или осуществлении диверсий и других нападений на страны за пределами Украины, утверждая, что такие сообщения являются частью антироссийской пропагандистской кампании.

Европейские страны, граничащие с россией или находящиеся вблизи нее, обеспокоены тем, что война в Украине перекидывается на северные границы НАТО.

Напомним 

В Финляндии на заводе "Каукопеа" неподалеку от границы с рф произошел взрыв. Это произошло в два часа ночи, пострадавших нет. 

Павел Башинский

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