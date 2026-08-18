Эстония расследует возможную причастность россии к поджогу здания оборонного подрядчика

Эстония расследует, была ли россия причастна к поджогу здания, в котором размещается оборонный подрядчик, на прошлой неделе. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает Reuters, передает УНН.

Подозреваемые установлены. Одним из направлений расследования является возможный акт саботажа и причастность россии - заявил Михал.

Сообщается, что здание, используемое Milrem Robotics — производителем беспилотных военных систем вооружения, развернутых в Украине и других странах, — стало целью нападения в прошлую пятницу поздно вечером.

Издание отмечает, что москва регулярно отрицает обвинения в планировании или осуществлении диверсий и других нападений на страны за пределами Украины, утверждая, что такие сообщения являются частью антироссийской пропагандистской кампании.

Европейские страны, граничащие с россией или находящиеся вблизи нее, обеспокоены тем, что война в Украине перекидывается на северные границы НАТО.

Напомним

В Финляндии на заводе "Каукопеа" неподалеку от границы с рф произошел взрыв. Это произошло в два часа ночи, пострадавших нет.