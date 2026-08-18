У Фінляндії на заводі біля кордону з рф стався вибух резервуара з сосновою олією
Київ • УНН
На заводі "Каукопеа" у Фінляндії вночі вибухнув резервуар із сосновою олією, що спричинило пожежу та розлив близько 50 кубометрів речовини. Олія потрапила в озеро Сайма, тривають роботи з ліквідації наслідків.
У Фінляндії на заводі "Каукопеа" неподалік від кордону з рф стався вибух. Це відбулось о другій годині ночі, постраждалих нема, повідомляє УНН з посиланням на YLE.
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Причиною вибуху стало розірвання резервуару з сосновою олією, який загорівся. Диспетчерська фабрики зафіксувала вибух і зателефонувала до центру екстреної допомоги приблизно о другій годині ночі.
За даними фінських ЗМІ, аварія сталася на відкритому повітрі на території резервуарного парку заводу, де зберігаються різні рідини. На територію майданчика розлилося приблизно 50 кубічних метрів соснової олії, а гасіння тривало понад дві години.
Окрім території подвір’я, соснова олія потрапила через зливову каналізацію до озера Сайма. З цієї причини рано вранці у вівторок на воді почали встановлювати бони, а речовину видаляють з води за допомогою вакуумної машини.
Директор заводу повідомив, що сировиною на підприємстві є побічний продукт варіння целюлози, з якого раніше виготовляли соснове мило. Зараз з нього виробляють технологічні хімікати для целюлозної промисловості.
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