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Італія не бачить ознак причетності рф до вибуху на заводі боєприпасів - DW

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Міністр оборони Італії Гвідо Кроцетто відкинув припущення про причетність росії до вибуху на заводі KNDS Ammo Italy у Коллеферро. Інцидент стався 13 серпня, постраждалих немає.

Італія не бачить ознак причетності рф до вибуху на заводі боєприпасів - DW

Влада Італії відкинула припущення щодо можливої причетності росії до вибуху на заводі з виробництва боєприпасів у комуні Коллеферро на південний схід від Рима. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Деталі

Немає жодних ознак того, що це може бути чимось іншим, окрім внутрішньої проблеми

- заявив міністр оборони Італії Гвідо Кроцетто італійському інформаційному агентству Adnkronos у понеділок, 17 серпня.

Водночас уряд Італії не коментує повідомлення про те, що завод у Коллеферро виробляє боєприпаси для України, що захищається від російської військової агресії.

Контекст

Вибух на заводі KNDS Ammo Italy у Коллеферро 13 серпня стався після того, як пожежники у супроводі поліції вже прибули гасити пожежу на об’єкті. Про постраждалих не повідомляється.

Це вже другий подібний інцидент за тиждень. 10 серпня на території підприємства EMCO поблизу села Беліца в Болгарії також сталася пожежа та вибух. Після загоряння вантажівки вогонь поширився на склад боєприпасів, після чого сталася детонація.

Нагадаємо

У Нідерландах в порту Роттердама стався вибух. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Євген Устименко

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