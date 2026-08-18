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Италия не видит признаков причастности рф к взрыву на заводе боеприпасов - DW

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто отверг предположения о причастности россии к взрыву на заводе KNDS Ammo Italy в Коллеферро. Инцидент произошёл 13 августа, пострадавших нет.

Италия не видит признаков причастности рф к взрыву на заводе боеприпасов - DW

Власти Италии отвергли предположения о возможной причастности России к взрыву на заводе по производству боеприпасов в коммуне Коллеферро к юго-востоку от Рима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Нет никаких признаков того, что это может быть чем-то иным, кроме внутренней проблемы

- заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто итальянскому информационному агентству Adnkronos в понедельник, 17 августа.

В то же время правительство Италии не комментирует сообщения о том, что завод в Коллеферро производит боеприпасы для Украины, защищающейся от российской военной агрессии.

Контекст

Взрыв на заводе KNDS Ammo Italy в Коллеферро 13 августа произошёл после того, как пожарные в сопровождении полиции уже прибыли тушить пожар на объекте. О пострадавших не сообщается.

Это уже второй подобный инцидент за неделю. 10 августа на территории предприятия EMCO недалеко от села Белица в Болгарии также произошли пожар и взрыв. После возгорания грузовика огонь распространился на склад боеприпасов, после чего произошла детонация.

Напомним

В Нидерландах в порту Роттердама произошёл взрыв. В результате инцидента погиб один человек, ещё шестеро получили ранения.

Евгений Устименко

ОбществоНовости Мира
Война в Украине
Роттердам
Болгария
Италия
Нидерланды
Украина