В Финляндии на заводе "Каукопеа" неподалёку от границы с рф произошёл взрыв. Это произошло в два часа ночи, пострадавших нет, сообщает УНН со ссылкой на YLE.

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Причиной взрыва стал разрыв резервуара с сосновым маслом, который загорелся. Диспетчерская фабрики зафиксировала взрыв и позвонила в центр экстренной помощи примерно в два часа ночи.

По данным финских СМИ, авария произошла на открытом воздухе на территории резервуарного парка завода, где хранятся различные жидкости. На территорию площадки вылилось примерно 50 кубических метров соснового масла, а тушение продолжалось более двух часов.

Помимо территории двора, сосновое масло попало через ливневую канализацию в озеро Сайма. По этой причине рано утром во вторник на воде начали устанавливать боновые заграждения, а вещество удаляют из воды с помощью вакуумной машины.

Директор завода сообщил, что сырьём на предприятии является побочный продукт варки целлюлозы, из которого ранее производили сосновое мыло. Сейчас из него производят технологические химикаты для целлюлозной промышленности.

Напомним

Власти Италии отвергли предположение о возможной причастности россии к взрыву на заводе по производству боеприпасов в коммуне Коллеферро к юго-востоку от Рима.