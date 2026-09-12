США через війну з Іраном не постачають союзникам ракети ATACMS, які раніше отримувала Україна

США наразі не передають союзникам далекобійні ракети ATACMS через потреби, пов'язані з війною проти Ірану. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR, пише УНН.

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Естонія замовила у Lockheed Martin боєприпаси для систем HIMARS із дальністю 70 та 300 км. Частину ракет уже комплектують у США перед відправленням до Естонії, однак 300-кілометрові ATACMS до цієї партії поки не увійдуть.

Що стосується боєприпасів ATACMS, то через війну з Іраном американська адміністрація досі не дозволила їх постачання союзникам. Тому наразі отримати їх неможливо – заявив Певкур.

Йдеться про ракети, які США передавали Україні

ATACMS – американські балістичні ракети наземного базування, які запускають, зокрема, із систем HIMARS. США раніше передали такі ракети Україні для використання проти російських військових цілей.

Естонія підписала контракт на закупівлю HIMARS ще наприкінці 2022 року, а власні пускові установки отримала минулої весни. Боєприпаси меншої дальності, за словами Певкура, можуть прибути до країни вже у вересні.

Таким чином, обмеження Вашингтона зараз стосується не лише конкретного естонського замовлення, а доступності далекобійних ATACMS для американських союзників загалом.

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