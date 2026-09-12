США из-за войны с Ираном не поставляют союзникам ракеты ATACMS, которые ранее получала Украина

США в настоящее время не передают союзникам дальнобойные ракеты ATACMS из-за потребностей, связанных с войной против Ирана. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает ERR, пишет УНН.

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Эстония заказала у Lockheed Martin боеприпасы для систем HIMARS с дальностью 70 и 300 км. Часть ракет уже комплектуют в США перед отправкой в Эстонию, однако 300-километровые ATACMS в эту партию пока не войдут.

Что касается боеприпасов ATACMS, то из-за войны с Ираном американская администрация до сих пор не разрешила их поставки союзникам. Поэтому в настоящее время получить их невозможно – заявил Певкур.

Речь идет о ракетах, которые США передавали Украине

ATACMS – американские баллистические ракеты наземного базирования, которые запускают, в частности, из систем HIMARS. США ранее передали такие ракеты Украине для использования против российских военных целей.

Эстония подписала контракт на закупку HIMARS еще в конце 2022 года, а собственные пусковые установки получила прошлой весной. Боеприпасы меньшей дальности, по словам Певкура, могут прибыть в страну уже в сентябре.

Таким образом, ограничения Вашингтона сейчас касаются не только конкретного эстонского заказа, но и доступности дальнобойных ATACMS для американских союзников в целом.

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