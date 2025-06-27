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В Естонії готові приймати ядерні винищувачі НАТО: кремль прокоментував - це "небезпечне бажання"

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Естонія підтвердила готовність приймати на своїй території літаки F-35 Північноатлантичного альянсу, здатні нести ядерну зброю. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав це "небезпечним" для Росії.

В Естонії готові приймати ядерні винищувачі НАТО: кремль прокоментував - це "небезпечне бажання"

В уряді Естонії підтвердили намір а також готовність прийняти літаки F-35 Північноатлантичного альянсу, що здатні нести ядерну зброю. Передає УНН із посиланням на Eesti Rahvusringhääling.

Деталі

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур підтвердив, що його країна готова приймати на своїй території винищувачі союзників по НАТО. Ідеться про літаки, які здатні нести ядерне озброєння.

Про це глава міноборони балтійської країни заявив на тлі рішення Великої Британії закупити у США 12 багатоцільових винищувачів F-35A, здатних нести як звичайне, так і тактичне ядерне озброєння.

Купівлю F-35A було оголошено під час нещодавнього саміту НАТО в Гаазі. 

Коментар

F-35 вже були в Естонії, і скоро знову повернуться в порядку ротації. Ми готові й надалі приймати на своїй території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи

- заявив Певкур

Реакція москви

У рф заявили, що готовність естонської влади прийняти у себе літаки країн - членів НАТО з ядерною зброєю на борту становить для росії безпосередню небезпеку.

"Безпосередню, звичайно", - сказав прес-секретар президента рф дмитро пєсков, відповідаючи на запитання журналіста російського змі.

Можна тільки висловити жаль у зв'язку з цим, - додав речник кремля.

Нагадаємо

За оцінками Bloomberg Economics, повномасштабна війна росії проти Європи може скоротити світовий ВВП на 1,5 трильйона доларів. 

Естонська розвідка не виключає зменшення кількості атак російських безпілотників через війну Ізраїлю проти Ірану та українські атаки на заводи.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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