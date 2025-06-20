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Розвідка Естонії: існує ймовірність в зменшенні кількості атак російських безпілотників типу "шахед"

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Естонська розвідка не виключає зменшення кількості атак російських безпілотників через війну Ізраїлю проти Ірану та українські атаки на заводи. Проте Росія планує збільшити виробництво цих дронів.

Розвідка Естонії: існує ймовірність в зменшенні кількості атак російських безпілотників типу "шахед"

В естонській розвідці заявили, що не можна виключати зменшення кількості атак російських безпілотників, що може бути пов'язане з війною, розпочатою Ізраїлем проти Ірану. Про це заявив командир Центру розвідки міністерства оборони Естонії Антс Ківісельг, передає УНН.

Можна оцінити, що росія змогла значною мірою локалізувати виробництво безпілотників "шахед" і "герань" і перенести його в росію, можна припустити, що деякі з критично важливих вузлів для виробництва безпілотників і надалі надходитимуть з Ірану

- сказав Ківісельг.

Він зазначив, що розвідка знає про те, що Ізраїль мав можливість атакувати і знищити завод з виробництва безпілотників типу "герань" в Ірані, а українці також послідовно атакували завод з виробництва безпілотників в Алабузі, Татарстан, який виробляє такий же тип безпілотників для російської армії.

Таким чином, існує ймовірність того, що в найближчому майбутньому ми можемо побачити деякий спад у використанні безпілотників. Водночас, ми також абсолютно переконані, що рф вже планує подальші заходи, щоб не тільки зберегти, але й збільшити виробництво цих безпілотників

- додав Ківісельг.

Нагадаємо

росія вночі запустила по Україні 86 дронів, 70 з них знешкоджено, у тому числі 34 збито, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаНовини Світу
Ізраїль
Шахед-136
Естонія
Україна
Іран
Tesla
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