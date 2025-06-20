Разведка Эстонии: существует вероятность уменьшения количества атак российских беспилотников типа "шахед"

Эстонская разведка заявила, что нельзя исключать уменьшения количества атак российских беспилотников, что может быть связано с войной, начатой Израилем против Ирана. Об этом заявил командир Центра разведки министерства обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает УНН.

Можно оценить, что россия смогла в значительной степени локализовать производство беспилотников "шахед" и "герань" и перенести его в россию, можно предположить, что некоторые из критически важных узлов для производства беспилотников и в дальнейшем будут поступать из Ирана - сказал Кивисельг.

Он отметил, что разведка знает о том, что Израиль имел возможность атаковать и уничтожить завод по производству беспилотников типа "герань" в Иране, а украинцы также последовательно атаковали завод по производству беспилотников в Алабуге, Татарстан, который производит такой же тип беспилотников для российской армии.

Таким образом, существует вероятность того, что в ближайшем будущем мы можем увидеть некоторый спад в использовании беспилотников. В то же время, мы также абсолютно убеждены, что рф уже планирует дальнейшие меры, чтобы не только сохранить, но и увеличить производство этих беспилотников - добавил Кивисельг.

Напомним

россия ночью запустила по Украине 86 дронов, 70 из них обезврежены, в том числе 34 сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу.