Разведка Эстонии: существует вероятность уменьшения количества атак российских беспилотников типа "шахед"
Киев • УНН
Эстонская разведка не исключает уменьшения количества атак российских беспилотников из-за войны Израиля против Ирана и украинских атак на заводы. Однако россия планирует увеличить производство этих дронов.
Эстонская разведка заявила, что нельзя исключать уменьшения количества атак российских беспилотников, что может быть связано с войной, начатой Израилем против Ирана. Об этом заявил командир Центра разведки министерства обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает УНН.
Можно оценить, что россия смогла в значительной степени локализовать производство беспилотников "шахед" и "герань" и перенести его в россию, можно предположить, что некоторые из критически важных узлов для производства беспилотников и в дальнейшем будут поступать из Ирана
Он отметил, что разведка знает о том, что Израиль имел возможность атаковать и уничтожить завод по производству беспилотников типа "герань" в Иране, а украинцы также последовательно атаковали завод по производству беспилотников в Алабуге, Татарстан, который производит такой же тип беспилотников для российской армии.
Таким образом, существует вероятность того, что в ближайшем будущем мы можем увидеть некоторый спад в использовании беспилотников. В то же время, мы также абсолютно убеждены, что рф уже планирует дальнейшие меры, чтобы не только сохранить, но и увеличить производство этих беспилотников
Напомним
россия ночью запустила по Украине 86 дронов, 70 из них обезврежены, в том числе 34 сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу.