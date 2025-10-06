У Литві заявили, що будуть виділяти щонайменше 0,25% ВВП на оборону України
Київ • УНН
Литва зобов’язується виділяти щонайменше 0,25% ВВП на потреби оборони та безпеки України. Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене під час спільного брифінгу з українською колегою Юлією Свириденко, передає УНН.
Деталі
Ми хочемо показати та підтвердити, що наша віра в перемогу України є непохитною. Ми обговорили, як ми можемо ще більше посилити нашу допомогу Україні. Литва твердо зобов’язується виділяти щонайменше 0,25 % ВВП на потреби оборони та безпеки України. Ми також шукаємо шляхи збільшення цієї підтримки
Свириденко зазначила, що вона отримала від Ругінене запевнення, що Україна буде вагомим пріоритетом нового уряду Литви під її керівництвом. Також Свириденко заявила, що Литва буде сприяти розвитку спроможностей українського оборонного виробництва.
Ми домовилися далі працювати над посиленням тиску на росію, на підтримку санаційного режиму. Окремо ми обговорили нашу європейську інтеграцію. В Литві переконані, що без членства України в ЄС Європа точно не може бути безпечною та мирною. Цей підхід має стати рушійною силою всього процесу розширення Європейського Союзу. В наших планах провести найближчим часом спільні консультації урядів України та Литви
Доповнення
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив допомогу Україні у наступному 2026 році.