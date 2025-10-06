В Литве заявили, что будут выделять не менее 0,25% ВВП на оборону Украины

Литва обязуется выделять не менее 0,25% ВВП на нужды обороны и безопасности Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене во время совместного брифинга с украинской коллегой Юлией Свириденко, передает УНН.

Мы хотим показать и подтвердить, что наша вера в победу Украины непоколебима. Мы обсудили, как мы можем еще больше усилить нашу помощь Украине. Литва твердо обязуется выделять не менее 0,25% ВВП на нужды обороны и безопасности Украины. Мы также ищем пути увеличения этой поддержки

Свириденко отметила, что она получила от Ругинене заверения, что Украина будет важным приоритетом нового правительства Литвы под ее руководством. Также Свириденко заявила, что Литва будет способствовать развитию возможностей украинского оборонного производства.

Мы договорились дальше работать над усилением давления на Россию, в поддержку санкционного режима. Отдельно мы обсудили нашу европейскую интеграцию. В Литве убеждены, что без членства Украины в ЕС Европа точно не может быть безопасной и мирной. Этот подход должен стать движущей силой всего процесса расширения Европейского Союза. В наших планах провести в ближайшее время совместные консультации правительств Украины и Литвы