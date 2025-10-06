$41.230.05
В Литве заявили, что будут выделять не менее 0,25% ВВП на оборону Украины

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Литва обязуется выделять не менее 0,25% ВВП на нужды обороны и безопасности Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, подтвердив непоколебимую веру в победу Украины.

Литва обязуется выделять не менее 0,25% ВВП на нужды обороны и безопасности Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене во время совместного брифинга с украинской коллегой Юлией Свириденко, передает УНН.

Подробности

Мы хотим показать и подтвердить, что наша вера в победу Украины непоколебима. Мы обсудили, как мы можем еще больше усилить нашу помощь Украине. Литва твердо обязуется выделять не менее 0,25% ВВП на нужды обороны и безопасности Украины. Мы также ищем пути увеличения этой поддержки

- заявила Ругинене.

Свириденко отметила, что она получила от Ругинене заверения, что Украина будет важным приоритетом нового правительства Литвы под ее руководством. Также Свириденко заявила, что Литва будет способствовать развитию возможностей украинского оборонного производства.

Мы договорились дальше работать над усилением давления на Россию, в поддержку санкционного режима. Отдельно мы обсудили нашу европейскую интеграцию. В Литве убеждены, что без членства Украины в ЕС Европа точно не может быть безопасной и мирной. Этот подход должен стать движущей силой всего процесса расширения Европейского Союза. В наших планах провести в ближайшее время совместные консультации правительств Украины и Литвы

- заявила Свириденко.

Дополнение

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил помощь Украине в следующем 2026 году.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Юлия Свириденко
благотворительность
Ханно Певкур
Европейский Союз
Литва
Эстония
Украина