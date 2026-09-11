Митрополиту Тихону, являющемуся духовным наставником путина, заочно сообщили о подозрении

Управляющему Крымской митрополией Русской православной церкви Георгию Шевкунову (известному как Тихон) — гражданину рф, который систематически оправдывал вооружённую агрессию против Украины и призывал к изменению её территории, сообщили о подозрении, передаёт УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.

Детали

В октябре 2023 года он возглавил Крымскую митрополию РПЦ, в состав которой Русская православная церковь включила Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии.

По данным следствия, статус и авторитет религиозного деятеля митрополит использовал для поддержки агрессивной войны россии против Украины и распространения кремлёвских пропагандистских нарративов.

Российское вторжение он называл "страшной и вынужденной мерой", якобы необходимой для защиты россии, а Украину — "снарядом против россии", созданным внешними силами.

Российско-украинскую войну митрополит представлял как "гражданскую", утверждал, что россию якобы подтолкнули к ней внешние враги, а её целью называл "победу над нацизмом и фашизмом" и над якобы созданным в Украине "человеконенавистническим строем".

По данным следствия, такими заявлениями он оправдывал российскую агрессию, отрицал межгосударственный характер войны и перекладывал ответственность за неё на Украину и внешние силы.

В РПЦ призвали россиян не критиковать власть и «не открывать гнилозубый рот» на начальников

В его публичных выступлениях также установлены призывы к смене власти и связанным с этим территориальным изменениям в Украине путём агрессивной войны. Риторика о "нацизме" и "фашизме", а также противопоставление украинских религиозных общин, по данным следствия, содержат признаки разжигания национальной и религиозной вражды.

Кроме того, по данным следствия, фигурант является главным духовным наставником путина.

Управляющий Крымской митрополией находится в санкционных списках Украины и Европейского Союза.

Ему сообщили о подозрении по:

· ч. 2 ст. 110 УК Украины — публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, сопряжённые с разжиганием национальной или религиозной вражды;

· ч. 3 ст. 436-2 УК Украины — оправдание вооружённой агрессии российской федерации против Украины с использованием средств массовой информации.

РПЦ повезла на фронт мощи Дмитрия Донского, чтобы "помочь одержать победу над супостатом"