Найбільший у світі круїзний лайнер спустили на воду у Фінляндії

На верфі Meyer Turku у Фінляндії спустили на воду Hero of the Seas – найбільший круїзний лайнер, який зараз будується у світі. Судно для компанії Royal Caribbean готове вже більш ніж на 60%, повідомляє Yle, пише УНН.

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Сталеві конструкції лайнера вже завершені, а фахівці перейшли до оснащення та внутрішнього оздоблення. Передати Hero of the Seas замовнику планують наступного літа, а перші круїзи з Маямі мають розпочатися у серпні 2027 року.

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Hero of the Seas стане 4-м судном класу Icon та отримає низку змін порівняно з попередниками. На борту облаштують більший аквапарк і більше басейнів, а однією з особливостей стане люкс, оформлений у стилі будиночка на дереві.

Верф у Турку зараз працює з рекордним портфелем замовлень. Щодня на підприємстві зайняті близько 7000 людей, а співпраця з Royal Caribbean запланована щонайменше до 2036 року.

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