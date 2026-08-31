Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у Каліфорнії
Київ • УНН
Фіннеас О'Коннелл одружився з Клаудією Сулевскі на ранчо в Монтесіто. Церемонію провела Біллі Айліш, а наречена змінила чотири образи.
Американський музикант і продюсер Фіннеас О'Коннелл, старший брат Біллі Айліш, одружився з акторкою та засновницею косметичного бренду Клаудією Сулевскі. Весілля відбулося 29 серпня в Монтесіто, штат Каліфорнія, а церемонію провела сама Айліш, повідомляє E! News, пише УНН.
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Пара, яка почала зустрічатися у 2018 році, обмінялася обітницями на ранчо San Ysidro у присутності родичів та друзів. Біллі Айліш для церемонії обрала оливково-зелену сукню з відкритими плечима.
Серед гостей були Джастін і Гейлі Бібер, Крістен Белл і Дакс Шепард, а також партнер Біллі Айліш Нат Вулфф.
Наречена змінила 4 весільні образи
За даними Vogue, для весільних заходів Клаудія Сулевскі обрала 4 індивідуальні образи від Oscar de la Renta – для репетиційної вечері, церемонії, прийому та вечірки після весілля.
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Для головної церемонії Сулевскі одягнула бальну сукню кольору слонової кістки з шовкового фаю із заниженою талією, плісованою спідницею та довгим шлейфом.
Фіннеас і Сулевскі познайомилися через застосунок для знайомств у 2018 році. До весілля вони перебували у стосунках близько 8 років.
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