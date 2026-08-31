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Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у Каліфорнії

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Фіннеас О'Коннелл одружився з Клаудією Сулевскі на ранчо в Монтесіто. Церемонію провела Біллі Айліш, а наречена змінила чотири образи.

Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у Каліфорнії

Американський музикант і продюсер Фіннеас О'Коннелл, старший брат Біллі Айліш, одружився з акторкою та засновницею косметичного бренду Клаудією Сулевскі. Весілля відбулося 29 серпня в Монтесіто, штат Каліфорнія, а церемонію провела сама Айліш, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Пара, яка почала зустрічатися у 2018 році, обмінялася обітницями на ранчо San Ysidro у присутності родичів та друзів. Біллі Айліш для церемонії обрала оливково-зелену сукню з відкритими плечима.

Серед гостей були Джастін і Гейлі Бібер, Крістен Белл і Дакс Шепард, а також партнер Біллі Айліш Нат Вулфф.

Наречена змінила 4 весільні образи

За даними Vogue, для весільних заходів Клаудія Сулевскі обрала 4 індивідуальні образи від Oscar de la Renta – для репетиційної вечері, церемонії, прийому та вечірки після весілля.

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Для головної церемонії Сулевскі одягнула бальну сукню кольору слонової кістки з шовкового фаю із заниженою талією, плісованою спідницею та довгим шлейфом.

Фіннеас і Сулевскі познайомилися через застосунок для знайомств у 2018 році. До весілля вони перебували у стосунках близько 8 років.

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Степан Гафтко

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