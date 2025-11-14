Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу

Біллі Айліш звинувачує генеральний директор Tesla, технологічного мільярдера Ілона Маска у накопиченні багатства: наближуючись до статусу трильйонера, американський підприємець міг би витратити свої гроші на філантропічні цілі, вважає поп-зірка. Пише УНН із посиланням на New Musical Express.

Деталі

23-річна співачка Біллі Айліш поділилася кількома критичними публікаціями про технологічного мультимільйонером Ілона Маска, в Instagram Stories у четвер, 13 листопада.

Як відомо, генеральний директор Tesla та колишній союзник президента США Дональда Трампа є найбагатшою людиною у світі з чистим капіталом близько 473 мільярдів доларів. Наразі Маск швидко прямує до того, щоб стати першим у світі трильйонером, оскільки технологічна компанія схвалила знаковий пакет оплати праці, який дасть магнату право на акції Tesla на суму майже 1 трильйон доларів, якщо він досягне певних цілей щодо ефективності компанії протягом наступного десятиліття.

Втім на думку Біллі Айліш, згідно з інфографікою, якою вона поділилася, Ілон Маск міг би покінчити з голодом у світі, врятувати види, що знаходяться під загрозою зникнення, відновити Газу, та зробити багато іншого, щоб "врятувати світ".

Після поширення інфографіки Айліш написала, викривши його "жалюгідно боягузливим".

Доповнення

Заклик та "викриття" Маска пролунало через деякий час після церемонії вручення премії Wall Street Journal 2025 Innovator Awards, де Айліш було нагороджено нагородою Music Innovator.

У своїй промові з нагоди вручення нагороди Айліш звернула увагу на численних мільярдерів у залі, зокрема на Марка Цукерберга з Facebook:

Зараз ми живемо в час, коли світ справді дуже поганий і дуже темний, і людям потрібна емпатія та допомога більше, ніж будь-коли, особливо в нашій країні. Якщо у вас є гроші, було б чудово використати їх на добрі справи та, можливо, віддати їх деяким людям, які їх потребують - зазначила американська співачка та активістка за права тварин.

"Я люблю вас усіх, але тут є кілька людей, які мають набагато більше грошей, ніж я… і якщо ви мільярдер, чому ви мільярдер?" — запитала вона, перш ніж сказати: "Віддайте свої гроші, коротуни".

Нагадаємо

Біллі Айліш стала головною переможницею American Music Awards - 2025, вигравши у всіх семи номінаціях, включаючи "Артист року" та "Альбом року".

