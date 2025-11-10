Ілон Маск прогнозує зникнення традиційних грошей та вимірювання вартості в енергії
Київ • УНН
Ілон Маск заявив, що традиційні гроші можуть зникнути, а вартість товарів і послуг вимірюватиметься в одиницях енергії. Водночас мільярдер порадив акціонерам "притримати акції Tesla".
Традиційні гроші у майбутньому можуть зникнути. Такий прогноз висловив мільярдер, засновник Tesla Ілон Маск на засіданні акціонерів компанії, повідомляє УНН.
Деталі
За словами Маска, натомість вартість товарів та послуг, імовірно, вимірюватиметься в одиницях енергії.
Можливо, у майбутньому грошей взагалі не буде. Або гроші будуть, але їх можна буде вимірювати у ватах. Наприклад, скільки енергії можна виробити з погляду електрики
Водночас він, пожартував, що акціонерам, можливо, варто "притримати акції Tesla".
Нагадаємо
Акції Tesla знизилися більш ніж на 3% у п'ятницю, зменшивши статки Ілона Маска на 10 мільярдів доларів. Це сталося після схвалення акціонерами плану винагород, який може принести йому 1 трильйон доларів протягом десятиліття.
