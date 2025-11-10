Ілон Маск прогнозує зникнення традиційних грошей та вимірювання вартості в енергії

Традиційні гроші у майбутньому можуть зникнути. Такий прогноз висловив мільярдер, засновник Tesla Ілон Маск на засіданні акціонерів компанії, повідомляє УНН.

За словами Маска, натомість вартість товарів та послуг, імовірно, вимірюватиметься в одиницях енергії.

Можливо, у майбутньому грошей взагалі не буде. Або гроші будуть, але їх можна буде вимірювати у ватах. Наприклад, скільки енергії можна виробити з погляду електрики