Маск знову користується прихильністю Трампа після літніх суперечок

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує зв’язок з Ілоном Маском і їхні відносини зараз "хороші". Після кількох місяців публічних конфліктів це потепління може мати помітний вплив на політичну арену та медіа перед виборами 2026 і 2028 років, пише Politico передає УНН.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у понеділок, що він "підтримує зв'язок з Ілоном Маском", додавши, що вони спілкувалися "час від часу" з моменту їхнього спільного перебування на похороні Чарлі Кірка минулого місяця в Аризоні, і що їхні стосунки "хороші".

Мені завжди подобався Ілон. У нього був невдалий період. У нього був невдалий момент. Але мені подобається Ілон, і я підозрюю, що він завжди мені подобатиметься