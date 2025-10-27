Маск знову користується прихильністю Трампа після літніх суперечок

$42.000.10
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 24058 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 36279 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 51726 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 41939 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 44860 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 40010 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 42433 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37041 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34920 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28732 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 56188 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 40756 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 37773 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 24110 перегляди
Загинув Богдан Змий - творець роботизованої машини для розмінування "Змій"18:47 • 6828 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 24808 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 38222 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 51729 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 97986 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 119997 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Китай
Велика Британія
УНН Lite
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога19:31 • 5476 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 41579 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 57011 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 62049 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 72052 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Storm Shadow

Маск знову користується прихильністю Трампа після літніх суперечок

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

Після довгих суперечок та напружених відносин Ілон Маск та Дональд Трамп почали знову спілкуватися, про це заявив американський президент.

Маск знову користується прихильністю Трампа після літніх суперечок

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує зв’язок з Ілоном Маском і їхні відносини зараз "хороші". Після кількох місяців публічних конфліктів це потепління може мати помітний вплив на політичну арену та медіа перед виборами 2026 і 2028 років, пише Politico передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у понеділок, що він "підтримує зв'язок з Ілоном Маском", додавши, що вони спілкувалися "час від часу" з моменту їхнього спільного перебування на похороні Чарлі Кірка минулого місяця в Аризоні, і що їхні стосунки "хороші".

Мені завжди подобався Ілон. У нього був невдалий період. У нього був невдалий момент. Але мені подобається Ілон, і я підозрюю, що він завжди мені подобатиметься

– сказав Трамп у відповідь на запитання Politico на борту Air Force One, що летів до Японії.

Ці коментарі є останньою ознакою помітного потепління між ними після літа публічної ворожнечі, наголошує видання.

Доповнення

Трамп і Маск неодноразово конфліктували, обмінюючись особистими образами та політичними погрозами, оскільки мільярдер і власник X заявив, що може підтримати кандидатів, які балотуватимуться проти республіканців, і навіть створити політичну партію під назвою "Американська партія".

Трамп тоді попереджав, що Маск зіткнеться з "дуже серйозними наслідками", якщо втілить свої погрози, і навіть запропонував налаштувати проти мільярдера Департамент ефективності уряду, який Маск контролював на ранніх етапах його діяльності.

"Відновлені дружні стосунки між Трампом і Маском можуть мати серйозні політичні та фінансові наслідки напередодні виборів 2026 та 2028 років", - підсумувало видання, додавши, що власник X, Маск залишається одним із найвпливовіших голосів у консервативних ЗМІ, маючи потенціал для впливу на перегонах за допомогою значних пожертв.

Tesla втрачає ринок: продажі падають через конкуренцію, старі моделі та політику Маска – Вloomberg24.10.25, 21:49 • 4263 перегляди

Альона Уткіна

