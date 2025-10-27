Маск знову користується прихильністю Трампа після літніх суперечок
Київ • УНН
Після довгих суперечок та напружених відносин Ілон Маск та Дональд Трамп почали знову спілкуватися, про це заявив американський президент.
Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує зв’язок з Ілоном Маском і їхні відносини зараз "хороші". Після кількох місяців публічних конфліктів це потепління може мати помітний вплив на політичну арену та медіа перед виборами 2026 і 2028 років, пише Politico передає УНН.
Деталі
Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у понеділок, що він "підтримує зв'язок з Ілоном Маском", додавши, що вони спілкувалися "час від часу" з моменту їхнього спільного перебування на похороні Чарлі Кірка минулого місяця в Аризоні, і що їхні стосунки "хороші".
Мені завжди подобався Ілон. У нього був невдалий період. У нього був невдалий момент. Але мені подобається Ілон, і я підозрюю, що він завжди мені подобатиметься
Ці коментарі є останньою ознакою помітного потепління між ними після літа публічної ворожнечі, наголошує видання.
Доповнення
Трамп і Маск неодноразово конфліктували, обмінюючись особистими образами та політичними погрозами, оскільки мільярдер і власник X заявив, що може підтримати кандидатів, які балотуватимуться проти республіканців, і навіть створити політичну партію під назвою "Американська партія".
Трамп тоді попереджав, що Маск зіткнеться з "дуже серйозними наслідками", якщо втілить свої погрози, і навіть запропонував налаштувати проти мільярдера Департамент ефективності уряду, який Маск контролював на ранніх етапах його діяльності.
"Відновлені дружні стосунки між Трампом і Маском можуть мати серйозні політичні та фінансові наслідки напередодні виборів 2026 та 2028 років", - підсумувало видання, додавши, що власник X, Маск залишається одним із найвпливовіших голосів у консервативних ЗМІ, маючи потенціал для впливу на перегонах за допомогою значних пожертв.
