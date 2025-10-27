Маск снова пользуется расположением Трампа после летних споров

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает связь с Илоном Маском и их отношения сейчас «хорошие». После нескольких месяцев публичных конфликтов это потепление может оказать заметное влияние на политическую арену и медиа перед выборами 2026 и 2028 годов, пишет Politico, передает УНН.

Подробности

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в понедельник, что он «поддерживает связь с Илоном Маском», добавив, что они общались «время от времени» с момента их совместного пребывания на похоронах Чарли Кирка в прошлом месяце в Аризоне, и что их отношения «хорошие».

«Мне всегда нравился Илон. У него был неудачный период. У него был неудачный момент. Но мне нравится Илон, и я подозреваю, что он всегда мне будет нравиться», – сказал Трамп в ответ на вопрос Politico на борту Air Force One, летевшего в Японию.

Эти комментарии являются последним признаком заметного потепления между ними после лета публичной вражды, подчеркивает издание.

Дополнение

Трамп и Маск неоднократно конфликтовали, обмениваясь личными оскорблениями и политическими угрозами, поскольку миллиардер и владелец X заявил, что может поддержать кандидатов, которые будут баллотироваться против республиканцев, и даже создать политическую партию под названием «Американская партия».

Трамп тогда предупреждал, что Маск столкнется с «очень серьезными последствиями», если воплотит свои угрозы, и даже предложил настроить против миллиардера Департамент эффективности правительства, который Маск контролировал на ранних этапах его деятельности.

«Возобновленные дружеские отношения между Трампом и Маском могут иметь серьезные политические и финансовые последствия в преддверии выборов 2026 и 2028 годов», - подытожило издание, добавив, что владелец X, Маск остается одним из самых влиятельных голосов в консервативных СМИ, имея потенциал для влияния на гонках с помощью значительных пожертвований.

Читайте также: Tesla теряет рынок: продажи падают из-за конкуренции, старых моделей и политики Маска – Bloomberg