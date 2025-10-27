$42.000.10
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 23044 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 34618 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 49875 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 40569 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 43662 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 39846 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 42305 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36994 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34875 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28689 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Маск снова пользуется расположением Трампа после летних споров

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

После долгих споров и напряженных отношений Илон Маск и Дональд Трамп начали снова общаться, об этом заявил американский президент.

Маск снова пользуется расположением Трампа после летних споров

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает связь с Илоном Маском и их отношения сейчас «хорошие». После нескольких месяцев публичных конфликтов это потепление может оказать заметное влияние на политическую арену и медиа перед выборами 2026 и 2028 годов, пишет Politico, передает УНН.

Подробности

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в понедельник, что он «поддерживает связь с Илоном Маском», добавив, что они общались «время от времени» с момента их совместного пребывания на похоронах Чарли Кирка в прошлом месяце в Аризоне, и что их отношения «хорошие».

«Мне всегда нравился Илон. У него был неудачный период. У него был неудачный момент. Но мне нравится Илон, и я подозреваю, что он всегда мне будет нравиться», – сказал Трамп в ответ на вопрос Politico на борту Air Force One, летевшего в Японию.

Эти комментарии являются последним признаком заметного потепления между ними после лета публичной вражды, подчеркивает издание.

Дополнение

Трамп и Маск неоднократно конфликтовали, обмениваясь личными оскорблениями и политическими угрозами, поскольку миллиардер и владелец X заявил, что может поддержать кандидатов, которые будут баллотироваться против республиканцев, и даже создать политическую партию под названием «Американская партия».

Трамп тогда предупреждал, что Маск столкнется с «очень серьезными последствиями», если воплотит свои угрозы, и даже предложил настроить против миллиардера Департамент эффективности правительства, который Маск контролировал на ранних этапах его деятельности.

«Возобновленные дружеские отношения между Трампом и Маском могут иметь серьезные политические и финансовые последствия в преддверии выборов 2026 и 2028 годов», - подытожило издание, добавив, что владелец X, Маск остается одним из самых влиятельных голосов в консервативных СМИ, имея потенциал для влияния на гонках с помощью значительных пожертвований.

Читайте также: Tesla теряет рынок: продажи падают из-за конкуренции, старых моделей и политики Маска – Bloomberg

Алена Уткина

Новости Мира
Выборы в США
Аризона
Самолет президента США
Тесла, Инк.
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Илон Маск
Япония
Соединённые Штаты