Илон Маск прогнозирует исчезновение традиционных денег и измерение стоимости в энергии
Киев • УНН
Илон Маск заявил, что традиционные деньги могут исчезнуть, а стоимость товаров и услуг будет измеряться в единицах энергии. В то же время миллиардер посоветовал акционерам "придержать акции Tesla".
Традиционные деньги в будущем могут исчезнуть. Такой прогноз высказал миллиардер, основатель Tesla Илон Маск на заседании акционеров компании, сообщает УНН.
Детали
По словам Маска, вместо этого стоимость товаров и услуг, вероятно, будет измеряться в единицах энергии.
Возможно, в будущем денег вообще не будет. Или деньги будут, но их можно будет измерять в ваттах. Например, сколько энергии можно выработать с точки зрения электричества
В то же время он пошутил, что акционерам, возможно, стоит "придержать акции Tesla".
Напомним
Акции Tesla снизились более чем на 3% в пятницу, уменьшив состояние Илона Маска на 10 миллиардов долларов. Это произошло после одобрения акционерами плана вознаграждений, который может принести ему 1 триллион долларов в течение десятилетия.
Маск снова пользуется расположением Трампа после летних споров27.10.25, 21:52 • 5031 просмотр