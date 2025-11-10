Илон Маск прогнозирует исчезновение традиционных денег и измерение стоимости в энергии

Традиционные деньги в будущем могут исчезнуть. Такой прогноз высказал миллиардер, основатель Tesla Илон Маск на заседании акционеров компании, сообщает УНН.

По словам Маска, вместо этого стоимость товаров и услуг, вероятно, будет измеряться в единицах энергии.

Возможно, в будущем денег вообще не будет. Или деньги будут, но их можно будет измерять в ваттах. Например, сколько энергии можно выработать с точки зрения электричества