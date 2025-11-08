Маск втратив $10 млрд, а акції Tesla впали після угоди про виплату трильйона доларів
Акції Tesla знизилися більш ніж на 3% у п'ятницю, зменшивши статки Ілона Маска на 10 мільярдів доларів. Це сталося після схвалення акціонерами плану винагород, який може принести йому 1 трильйон доларів протягом десятиліття.
Акції Tesla впали на 3,6% до близько 429,70 доларів на опівдень у п'ятницю у США, продовживши дводенну серію втрат після падіння на 3,5% у четвер напередодні голосування акціонерів Tesla.
Понад 75% акціонерів Tesla проголосували у четвер за виплату зарплати Маску, попри протидію деяких найбільших акціонерів автовиробника.
Угода про компенсацію передбачає для Маска понад 423 мільйони додаткових акцій, внаслідок чого його капітал збільшиться приблизно до 25%, якщо Tesla досягне кількох цілей протягом наступного десятиліття, зокрема збільшення ринкової капіталізації Tesla до 8,5 трильйонів доларів та продажу Tesla на 12 мільйонів автомобілів більше.
