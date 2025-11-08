Маск потерял $10 млрд, а акции Tesla упали после сделки о выплате триллиона долларов
Киев • УНН
Акции Tesla снизились более чем на 3% в пятницу, уменьшив состояние Илона Маска на 10 миллиардов долларов. Это произошло после одобрения акционерами плана вознаграждений, который может принести ему 1 триллион долларов в течение десятилетия.
Подробности
Акции Tesla упали на 3,6% до около 429,70 долларов к полудню в пятницу в США, продолжив двухдневную серию потерь после падения на 3,5% в четверг накануне голосования акционеров Tesla.
Более 75% акционеров Tesla проголосовали в четверг за выплату зарплаты Маску, несмотря на противодействие некоторых крупнейших акционеров автопроизводителя.
Соглашение о компенсации предусматривает для Маска более 423 миллионов дополнительных акций, в результате чего его капитал увеличится примерно до 25%, если Tesla достигнет нескольких целей в течение следующего десятилетия, в том числе увеличения рыночной капитализации Tesla до 8,5 триллионов долларов и продажи Tesla на 12 миллионов автомобилей больше.
