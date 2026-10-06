Завезли з Конго: ще одна країна підтвердила перший випадок Еболи, пацієнт помер
Київ • УНН
У Кенії виявили перший підтверджений випадок Еболи — пацієнт помер. Влада встановила 28 контактів, зокрема родичів і медиків.
У Кенії зареєстровано перший підтверджений випадок захворювання на Еболу. Це громадянин Кенії, який проживав у Демократичній Республіці Конго та прибув до Найробі в суботу, повідомив міністр охорони здоров'я Аден Дуале. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Пацієнт з того часу помер, і наразі виявлено 28 контактів, включаючи членів сім'ї та медичних працівників, повідомив Дуале на пресконференції.
Конго бореться з найбільшим спалахом Еболи, спричиненим рідкісним штамом Bundibugyo.
У Конго спалили центр лікування Еболи на тлі понад 4000 смертей під час спалаху02.10.26, 16:28 • 4047 переглядiв
Спалах було оголошено в середині травня, але, можливо, він почався місяцями раніше і досі не піддається зусиллям щодо стримування, при цьому в цій центральноафриканській країні зареєстровано понад 8000 випадків захворювання та понад 4000 смертей.
Спалах раніше поширився на Уганду, де було зареєстровано 20 випадків захворювання та два смертельні випадки, але Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила Уганду вільною від хвороби у серпні.
Ебола поширюється через прямий контакт з біологічними рідинами інфікованих людей, живих чи мертвих. Вона може викликати лихоманку, блювоту, діарею та, у важких випадках, внутрішню та зовнішню кровотечу.