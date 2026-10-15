У Кенії вперше в історії виявили Еболу: один інфікований помер
Київ • УНН
У Кенії підтвердили перші два випадки Еболи: один пацієнт помер, другого ізолювали. У сусідньому Конго спалах забрав життя майже половини хворих.
У Кенії підтвердили 2 перші в історії країни випадки зараження вірусом Ебола. Один із хворих помер, а другого помістили на карантин. Тим часом у сусідній Демократичній Республіці Конго триває масштабний спалах захворювання. Про це повідомляє фінське видання Yle з посиланням на AFP, пише УНН.
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Першим інфікованим став чоловік, який проживав у Демократичній Республіці Конго. Минулого тижня він помер на території Кенії. Згодом медики виявили вірус у його близького родича.
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Другого пацієнта ізолювали одразу після появи симптомів. За інформацією кенійського Міністерства охорони здоров'я, нових випадків зараження поки не виявили, однак фахівці продовжують встановлювати всіх людей, які могли контактувати з інфікованими.
У Конго від Еболи померла майже половина заражених
Спалах захворювання, який розпочався у травні 2026 року, найбільше вразив східні райони Демократичної Республіки Конго.
За даними місцевої влади, у країні вже підтвердили понад 9000 випадків зараження Еболою. Приблизно половина інфікованих померла.
Випадки захворювання також зафіксували в Уганді, яка межує і з Конго, і з Кенією. Там відомо щонайменше про 2 летальні випадки.
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