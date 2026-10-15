У Кенії вперше в історії виявили Еболу: один інфікований помер

$45.080.1250.440.20
ukenru
23:18 • 1608 перегляди
У ЗСУ розповіли, як обмеження роботи Starlink уже впливають на виконання бойових завдань
22:38 • 4684 перегляди
Капітуляція України не принесе миру, а поверне Європу до імперіалізму радянського зразка – Мелоні
21:37 • 8722 перегляди
США погрожують повністю відрізати Україну від розвідданих після наступної атаки на російські НПЗ – WPPhoto
21:01 • 10162 перегляди
"Шахтар" перервав безвиграшну серію українських клубів у Лізі чемпіонів та інші результати матчів 14 жовтняPhoto
20:44 • 10396 перегляди
НАТО не бачить загрози швидкого нападу росії, але готове захищати кожен сантиметр своєї території – Рютте
19:43 • 12867 перегляди
рф здійснює одну із найбільших атак на Україну, користуючись проблемами в роботі Starlink - Зеленський 
19:25 • 13130 перегляди
У Міноборони заявили, що якість зв’язку Starlink покращилась, але певні обмеження ще є
19:17 • 11886 перегляди
Українські військові знищили на Покровському напрямку 68 окупантів - Генштаб
18:15 • 34014 перегляди
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців
18:05 • 23096 перегляди
Україні потрібно залучити ще понад $32,6 млрд зовнішнього фінансування на 2027 рік - Корецький
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.8м/с
77%
757мм
Популярнi новини
Саллі Руні припиняє продаж книжок у Британії і навіть скасувала поїздку через страх арешту - що сталось14 жовтня, 13:47 • 24127 перегляди
У Болгарії невідомі підпалили 11 із 17 антен Starlink, що давали зв'язок Україні - депутат14 жовтня, 14:11 • 20632 перегляди
CNN: росія атакує американський бізнес в Україні, адміністрація Трампа мовчить14 жовтня, 14:13 • 22356 перегляди
Uber розпочинає випробування безпілотних роботаксі у Британії - як реагують водії, профспілки та політики14 жовтня, 14:48 • 22801 перегляди
У Нью-Йорку хочуть заборонити кінні екіпажі14 жовтня, 16:21 • 26745 перегляди
Публікації
Вартість будівництва за рік зросла на 25%: чи подорожчають квартири та відбудова для українців18:15 • 34021 перегляди
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
Ексклюзив
14 жовтня, 12:01 • 51635 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень14 жовтня, 11:14 • 67900 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
14 жовтня, 05:30 • 81689 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 94335 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Каш Патель
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Ізраїль
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Маккартні розкритикував вибір актора на роль себе у новому фільмі про The Beatles, причина невдоволення дивнаPhoto23:06 • 648 перегляди
У Луцьку російський дрон пошкодив найбільшу картину у світі площею понад 2000 м²Photo22:05 • 1896 перегляди
Зірка Голлівуду Біллі Крістал розповів, що знайшов серед руїн свого будинку після масштабної пожежі21:05 • 3264 перегляди
"Дах Європи" просів - гора Монблан втратила понад метр висоти за рік19:33 • 6272 перегляди
Netflix планує масштабне скорочення штату на тлі конкуренції за глядачів18:38 • 11666 перегляди
Актуальне
Starlink
Фільм
The Guardian
Опалення
The Washington Post

У Кенії вперше в історії виявили Еболу: один інфікований помер

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У Кенії підтвердили перші два випадки Еболи: один пацієнт помер, другого ізолювали. У сусідньому Конго спалах забрав життя майже половини хворих.

У Кенії вперше в історії виявили Еболу: один інфікований помер

У Кенії підтвердили 2 перші в історії країни випадки зараження вірусом Ебола. Один із хворих помер, а другого помістили на карантин. Тим часом у сусідній Демократичній Республіці Конго триває масштабний спалах захворювання. Про це повідомляє фінське видання Yle з посиланням на AFP, пише УНН.

Деталі

Першим інфікованим став чоловік, який проживав у Демократичній Республіці Конго. Минулого тижня він помер на території Кенії. Згодом медики виявили вірус у його близького родича.

ВООЗ оголосила про завершення спалаху Еболи в Уганді, але в Конго кількість випадків зростає27.08.26, 05:16 • 5250 переглядiв

Другого пацієнта ізолювали одразу після появи симптомів. За інформацією кенійського Міністерства охорони здоров'я, нових випадків зараження поки не виявили, однак фахівці продовжують встановлювати всіх людей, які могли контактувати з інфікованими.

У Конго від Еболи померла майже половина заражених

Спалах захворювання, який розпочався у травні 2026 року, найбільше вразив східні райони Демократичної Республіки Конго.

За даними місцевої влади, у країні вже підтвердили понад 9000 випадків зараження Еболою. Приблизно половина інфікованих померла.

Випадки захворювання також зафіксували в Уганді, яка межує і з Конго, і з Кенією. Там відомо щонайменше про 2 летальні випадки.

Завезли з Конго: ще одна країна підтвердила перший випадок Еболи, пацієнт помер06.10.26, 12:06 • 4745 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Ебола
Уганда
Кенія
Демократична Республіка Конго