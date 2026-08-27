ВОЗ объявила о завершении вспышки Эболы в Уганде, но в Конго число случаев растёт

Вспышка штамма Эбола Бундибуджио в Уганде завершилась, в то же время в соседней Демократической Республике Конго ситуация остается неконтролируемой. Об этом заявила представитель ВОЗ Мари Розелин Белизер на региональном совещании организации в среду, сообщает Reuters, пишет УНН.

В Уганде зафиксировали 20 случаев заболевания и две смерти. Страну официально объявили свободной от Эболы 28 июля, после чего ВОЗ продолжала наблюдать за ситуацией, чтобы исключить новые цепочки передачи.

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В Конго вспышка продолжает распространяться. По данным правительства страны, по состоянию на 25 августа зарегистрировано более 5600 случаев заболевания и свыше 2700 смертей.

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