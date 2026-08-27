ВОЗ объявила о завершении вспышки Эболы в Уганде, но в Конго число случаев растёт
Киев • УНН
В Уганде зафиксировали 20 случаев и две смерти, вспышка завершена. В Конго более 5600 случаев и 2700 смертей, ВОЗ просит 30 млн долларов.
Вспышка штамма Эбола Бундибуджио в Уганде завершилась, в то же время в соседней Демократической Республике Конго ситуация остается неконтролируемой. Об этом заявила представитель ВОЗ Мари Розелин Белизер на региональном совещании организации в среду, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В Уганде зафиксировали 20 случаев заболевания и две смерти. Страну официально объявили свободной от Эболы 28 июля, после чего ВОЗ продолжала наблюдать за ситуацией, чтобы исключить новые цепочки передачи.
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В Конго вспышка продолжает распространяться. По данным правительства страны, по состоянию на 25 августа зарегистрировано более 5600 случаев заболевания и свыше 2700 смертей.
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В то же время ВОЗ отмечает определенный прогресс в отслеживании контактов и тестировании. Анализы вируса Бундибуджио также не выявили признаков мутаций, которые могли бы объяснить быстрое распространение инфекции.
Для продолжения противоэпидемических мероприятий ВОЗ нуждается в дополнительных 30 миллионах долларов. Средства необходимы, в частности, для логистики и доставки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты в наиболее пострадавшие районы Конго.
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