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ВОЗ объявила о завершении вспышки Эболы в Уганде, но в Конго число случаев растёт

Киев • УНН

 • 2248 просмотра

В Уганде зафиксировали 20 случаев и две смерти, вспышка завершена. В Конго более 5600 случаев и 2700 смертей, ВОЗ просит 30 млн долларов.

ВОЗ объявила о завершении вспышки Эболы в Уганде, но в Конго число случаев растёт

Вспышка штамма Эбола Бундибуджио в Уганде завершилась, в то же время в соседней Демократической Республике Конго ситуация остается неконтролируемой. Об этом заявила представитель ВОЗ Мари Розелин Белизер на региональном совещании организации в среду, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В Уганде зафиксировали 20 случаев заболевания и две смерти. Страну официально объявили свободной от Эболы 28 июля, после чего ВОЗ продолжала наблюдать за ситуацией, чтобы исключить новые цепочки передачи.

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В Конго вспышка продолжает распространяться. По данным правительства страны, по состоянию на 25 августа зарегистрировано более 5600 случаев заболевания и свыше 2700 смертей.

Передача инфекции остается очень активной. Мы замедлили ускорение, но еще не согнули эту кривую

— сказала Белизер.

В то же время ВОЗ отмечает определенный прогресс в отслеживании контактов и тестировании. Анализы вируса Бундибуджио также не выявили признаков мутаций, которые могли бы объяснить быстрое распространение инфекции.

Для продолжения противоэпидемических мероприятий ВОЗ нуждается в дополнительных 30 миллионах долларов. Средства необходимы, в частности, для логистики и доставки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты в наиболее пострадавшие районы Конго.

Конго получило более 16 тысяч доз вакцины на фоне самой стремительной вспышки Эболы в истории23.08.26, 04:37 • 5173 просмотра

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
Эбола
Уганда
Всемирная организация здравоохранения
Демократическая Республика Конго