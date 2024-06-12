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Ворог завдав ракетний удар по Кривому Рогу, попередньо є постраждалі - ОВА

Київ • УНН

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Ракетний удар росіян по житловому району в Кривому Розі Дніпропетровської області призвів до людських жертв, повітряна тривога все ще триває.

У Дніпропетровській області ракетний удар завдав ворог по житловому сектору в Кривому Розі, поцілив у житловий сектор, попередньо є постраждалі, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН

Ракетний удар по Кривому Рогу. росіяни поцілили у житловий сектор. Попередньо, є постраждалі

- написав Лисак у Telegram.

З його слів, деталі уточнюють.

"Повітряна тривога триває. Не залишайте безпечних місць до відбою", - вказав голова ОВА.

Армія рф атакувала Новомосковськ на Дніпропетровщині: сталася пожежа12.06.24, 09:57 • 39961 перегляд

Юлія Шрамко

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