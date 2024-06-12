Ворог завдав ракетний удар по Кривому Рогу, попередньо є постраждалі - ОВА
Київ • УНН
Ракетний удар росіян по житловому району в Кривому Розі Дніпропетровської області призвів до людських жертв, повітряна тривога все ще триває.
У Дніпропетровській області ракетний удар завдав ворог по житловому сектору в Кривому Розі, поцілив у житловий сектор, попередньо є постраждалі, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Ракетний удар по Кривому Рогу. росіяни поцілили у житловий сектор. Попередньо, є постраждалі
З його слів, деталі уточнюють.
"Повітряна тривога триває. Не залишайте безпечних місць до відбою", - вказав голова ОВА.
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