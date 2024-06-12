Армія рф атакувала Новомосковськ на Дніпропетровщині: сталася пожежа
Київ • УНН
Ворог обстріляв Новомосковськ у Дніпропетровській області, спричинивши пожежу.
Російські війська обстріляли Новомосковськ у Дніпропетровській області, спричинивши пожежу, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Ворог атакував Новомосковськ. Через влучання виникла пожежа
Інформація, з його слів, уточнюється.
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