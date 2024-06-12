Сім'я отримала поранення в результаті російського обстрілу Дніпропетровської області
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу російських окупантів у Дніпропетровській області постраждала родина, зокрема 13-річний хлопчик з гострою стресовою реакцією, 39-річний чоловік та 40-річна жінка з різаними ранами, а також пошкоджено 9 приватних житлових будинків.
На Дніпропетровщині внаслідок атаки окупантів постраждала родина. У 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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У Дніпропетровській області внаслідок атаки окупантів на Синельниківщині постраждала родина.
Відомо, що у 13-річного хлопчика виявлено гостру реакцію на стрес, а у чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани. Сім’ї було надано меддопомогу, лікуватимуться амбулаторно.
Крім того, через агресію терористичної держави були зафіксовані пошкодження 9 приватних будинків.
Додатково повідомляється, що ввечері та під ранок загарбники знову били по Нікополю, застосувавши артилерію і дрони-камікадзе. На щастя, ніхто не постраждав.
Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя прямують на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград11.06.24, 23:41 • 38876 переглядiв