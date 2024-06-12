Киев • УНН
В результате обстрела российских оккупантов в Днепропетровской области пострадала семья, в частности 13-летний мальчик с острой стрессовой реакцией, 39-летний мужчина и 40-летняя женщина с резаными ранами, а также повреждены 9 частных жилых домов.
На Днепропетровщине в результате атаки оккупантов пострадала семья. У 13-летнего мальчика - острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет - резаные раны. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В Днепропетровской области в результате атаки оккупантов на Синельниковщине пострадала семья.
Известно, что у 13-летнего мальчика выявлена острая реакция на стресс, а у мужчины 39 лет и женщины 40 лет - резаные раны. Семье была оказана медпомощь, будут лечиться амбулаторно.
Кроме того, из-за агрессии террористического государства были зафиксированы повреждения 9 частных домов.
Дополнительно сообщается, что вечером и под утро захватчики снова били по Никополю, применив артиллерию и дроны-камикадзе. К счастью, никто не пострадал.
Несколько групп вражеских ударных БпЛА из Запорожья направляются на Днепропетровщину, курсом на Днепр, Павлоград11 июня 2024, 20:41 • 35541 просмотр