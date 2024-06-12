На Днепропетровщине в результате атаки оккупантов пострадала семья. У 13-летнего мальчика - острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет - резаные раны. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Днепропетровской области в результате атаки оккупантов на Синельниковщине пострадала семья.

Известно, что у 13-летнего мальчика выявлена острая реакция на стресс, а у мужчины 39 лет и женщины 40 лет - резаные раны. Семье была оказана медпомощь, будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, из-за агрессии террористического государства были зафиксированы повреждения 9 частных домов.

Дополнительно сообщается, что вечером и под утро захватчики снова били по Никополю, применив артиллерию и дроны-камикадзе. К счастью, никто не пострадал.

Несколько групп вражеских ударных БпЛА из Запорожья направляются на Днепропетровщину, курсом на Днепр, Павлоград