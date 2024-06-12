В столице транспортный коллапс из-за непогоды: на каких улицах затруднено движение 2 часа назад • 14668 просмотра

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Затопленные улицы и пробки по всему городу: из-за масштабного ливня в Киеве случился транспортный коллапс 3 часа назад • 17301 просмотра

В Киеве из-за ливня уже есть подтопления в трех районах 6 часов назад • 23084 просмотра