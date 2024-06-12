Киев • УНН
Ракетный удар россиян по жилому району в Кривом Роге Днепропетровской области привел к человеческим жертвам, воздушная тревога все еще продолжается.
В Днепропетровской области ракетный удар нанес враг по жилому сектору в Кривом Роге, попал в жилой сектор, предварительно есть пострадавшие, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Ракетный удар по Кривому Рогу. россияне попали в жилой сектор. Предварительно, есть пострадавшие
По его словам, детали уточняются.
"Воздушная тревога продолжается. Не покидайте безопасных мест до отбоя", - указал глава ОВА.
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