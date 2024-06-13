Російські війська обстріляли Нікопольщину з артилерії
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії 12 червня, випустивши близько п'яти снарядів по місцевому селу, але обійшлося без жертв.
Пізно ввечері, 12 червня, військові РФ обстріляли з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Під ударом була Покровська громада. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
По одному з тамтешніх сіл війська РФ випустили близько п'яти артилерійських снарядів. Загиблих та поранених немає.
Ніч в області минула без російських ударів, написав посадовець.
Ворог протягом дня завдав два десятки ударів дронами-камікадзе й артилерією по Нікопольщині, постраждав 17-річний юнак12.06.24, 19:55 • 57660 переглядiв