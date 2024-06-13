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Російські війська обстріляли Нікопольщину з артилерії

Російські війська обстріляли Нікопольщину з артилерії

Київ • УНН

 • 32711 перегляди

Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії 12 червня, випустивши близько п'яти снарядів по місцевому селу, але обійшлося без жертв.

Пізно ввечері, 12 червня, військові РФ обстріляли з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Під ударом була Покровська громада. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

По одному з тамтешніх сіл війська РФ випустили близько п'яти артилерійських снарядів. Загиблих та поранених немає.

Ніч в області минула без російських ударів, написав посадовець.

Ворог протягом дня завдав два десятки ударів дронами-камікадзе й артилерією по Нікопольщині, постраждав 17-річний юнак12.06.24, 19:55 • 57660 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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