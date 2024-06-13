Прикордонники показали кадри відбиття атак поблизу Вовчанська
Київ • УНН
Прикордонники відбили російські атаки поблизу Вовчанська, використовуючи безпілотники для координації оборони від ударів ворожої піхоти та артилерії.
Держприкордонслужба показала відео відбиття російських атак на одному із флангів поблизу Вовчанська, пише УНН.
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Біля Вовчанська на одному з флангів російські війська, задіявши значні сили, намагалися захопити стратегічні висоти. Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" відбили кілька атак ворожої піхоти.
Українські дрони спостерігали за діями противника і допомагали координувати захист. Зіткнувшись з сильним опором, ворожі підрозділи спробували обійти оборонний вузол, намагаючись його оточити, при цьому активно використовуючи артилерію та безперервно застосовуючи БпЛА для підтримки своїх штурмових дій.
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