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Более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии были ввезены на оккупированные Россией территории

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 23:40  •  853 просмотра

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Центр национального сопротивления сообщает, что более 100 000 мигрантов из Центральной Азии были доставлены Россией на временно оккупированные территории, что потенциально может изменить демографический ландшафт и мобилизовать их для обмена гражданством.

Враг пытается изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях. В рамках политики замены коренных народов, россияне завозят на ТОТ мигрантов из Центральной Азии. Их общее количество на временно оккупированных территориях уже превысила 100 тысяч человек. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Большинство из них работает на строительстве, но в дальнейшем русские планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства.

Такой массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок. За помощью лиц преступной организации россияне пытаются улучшить контролируемость региона, который им не принадлежит

добавили в центре сопротивления.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Понад 100 тисяч мігрантів з Центральної Азії були ввезені на окуповані Росією території
More than 100 thousand migrants from Central Asia were imported to the territories occupied by Russia
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Более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии были ввезены на оккупированные Россией территории

Центр национального сопротивления сообщает, что более 100 000 мигрантов из Центральной Азии были доставлены Россией на временно оккупированные территории, что потенциально может изменить демографический ландшафт и мобилизовать их для обмена гражданством.

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