Враг пытается изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях. В рамках политики замены коренных народов, россияне завозят на ТОТ мигрантов из Центральной Азии. Их общее количество на временно оккупированных территориях уже превысила 100 тысяч человек. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Большинство из них работает на строительстве, но в дальнейшем русские планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства.

Такой массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок. За помощью лиц преступной организации россияне пытаются улучшить контролируемость региона, который им не принадлежит добавили в центре сопротивления.

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