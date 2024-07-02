У рф активно вербують підлітків на війну проти України - Центр спротиву

Кремль активно шукає живу силу, аби поповнити безпрецедентні втрати своєї армії. росіяни вдаються до вербування підлітків. Про це заявили у Центрі національного спротиву України, передає УНН.

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Зазначається, що наразі в росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "воїн" та "юнармії". Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Граючи на юнацькому максималізмі, та за допомогою пропаганди росіяни сподіваються набрати десятки тисяч підлітків. Проте Центр національного спротиву попереджає, що кожен ворог, який вступить на нашу землю буде ліквідований,