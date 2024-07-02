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У рф активно вербують підлітків на війну проти України - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 20974 перегляди

росія активно вербує підлітків віком від 17 років для участі у війні проти України, орієнтуючись на патріотичні молодіжні рухи та центри військової освіти, граючи на юнацькому максималізмі та пропаганді, щоб завербувати десятки тисяч підлітків для підписання контрактів по досягненню повноліття.

У рф активно вербують підлітків на війну проти України - Центр спротиву

Кремль активно шукає живу силу, аби поповнити безпрецедентні втрати своєї армії. росіяни вдаються до вербування підлітків. Про це заявили у Центрі національного спротиву України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що наразі в росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "воїн" та "юнармії". Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Граючи на юнацькому максималізмі, та за допомогою пропаганди росіяни сподіваються набрати десятки тисяч підлітків. Проте Центр національного спротиву попереджає, що кожен ворог, який вступить на нашу землю буде ліквідований,

- йдеться у повідомленні.

росіяни кинули на війну в Україну тисячі нелегальних мігрантів - Центр національного спротиву 28.06.24, 16:52 • 18786 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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