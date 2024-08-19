Ситуация с эвакуацией в Донецкой области неутешительная: люди не хотят выезжать

В Донецкой области эвакуация гражданского населения продвигается медленно. В городе Мирноград остается 795 детей и 21 тысяча взрослых, тогда как в Селидово - только 34 ребенка и 2,5 тысячи взрослых. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, пишет корреспондент УНН.

Люди выезжают очень медленно. Только в Мирнограде осталось 795 детей и 21 тыс. гражданского населения, в городе Селидово 34 ребенка и 2,5 тыс. детей. Из города Новогродовка вывезли всех детей, но 1,5 тыс. человек остается там - говорит Филашкин.

От добавляет, что все сложнее доставлять гуманитарную помощь.

Напомним

Продолжается эвакуация детей из 28 населенных пунктов Донецкой области.

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