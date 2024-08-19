У жителей Покровска есть две недели на эвакуацию из-за продвижения рф - глава МВА
Киев • УНН
Глава Покровской МВА призывает жителей эвакуироваться в течение 1-2 недель из-за наступления российских войск. Ежедневно выезжает 500-600 человек, ожидается принудительная эвакуация детей на этой неделе.
Учитывая сроки продвижения армии рф на Донетчине, у жителей Покровска есть максимум две недели на эвакуацию, заявил начальник Покровской МВА Сергей Добряк в эфире Радио Свобода, передает УНН.
Детали
По словам главы МВА, сейчас увеличились темпы эвакуации из города - ежедневно выезжает 500-600 человек. Примерно 60% людей выезжают самостоятельно.
Сергей Добряк прогнозирует, что уже на этой неделе в городе введут принудительную эвакуацию детей.
"У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в громаде остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается... Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей", - заявил Добряк.
Местные власти предполагают, что учитывая сроки продвижения армии рф, у жителей покровска есть неделя-две на эвакуацию, и призывают людей уехать уже, пока это возможно.
Сейчас в городе работают все сервисы и службы. Но председатель МВА предполагает, что уже вскоре их работу придется прекращать.
Дополнение
18 августа Добряк сообщал, что российские оккупанты вплотную подходят к окраинам Покровска в Донецкой области. Город готовится, разработаны планы обороны.
Министр реинтеграции Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей прифронтовых городов Донецкой области из-за тяжелой ситуации. Правительство, местные власти и волонтеры готовы оказать помощь эвакуированным.
Добавим
По состоянию на 8 часов 19 августа за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники отражали 45 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное, Скучное и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была возле Воздвиженки и Новогродовки.