У жителей Покровска есть две недели на эвакуацию из-за продвижения рф - глава МВА

Учитывая сроки продвижения армии рф на Донетчине, у жителей Покровска есть максимум две недели на эвакуацию, заявил начальник Покровской МВА Сергей Добряк в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Детали

По словам главы МВА, сейчас увеличились темпы эвакуации из города - ежедневно выезжает 500-600 человек. Примерно 60% людей выезжают самостоятельно.

Сергей Добряк прогнозирует, что уже на этой неделе в городе введут принудительную эвакуацию детей.

"У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в громаде остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается... Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей", - заявил Добряк.

Местные власти предполагают, что учитывая сроки продвижения армии рф, у жителей покровска есть неделя-две на эвакуацию, и призывают людей уехать уже, пока это возможно.

Сейчас в городе работают все сервисы и службы. Но председатель МВА предполагает, что уже вскоре их работу придется прекращать.

Дополнение



18 августа Добряк сообщал, что российские оккупанты вплотную подходят к окраинам Покровска в Донецкой области. Город готовится, разработаны планы обороны.

Министр реинтеграции Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей прифронтовых городов Донецкой области из-за тяжелой ситуации. Правительство, местные власти и волонтеры готовы оказать помощь эвакуированным.

Добавим

По состоянию на 8 часов 19 августа за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники отражали 45 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное, Скучное и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была возле Воздвиженки и Новогродовки.