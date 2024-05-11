Армия рф почти 2000 раз ударила по Донецкой области: показали последствия

Израиль призвал к новой эвакуации в Рафахе на юге Газы на фоне подготовки к расширению операций

Израиль приказал провести новую эвакуацию в Рафахе, готовясь расширить военную операцию против боевиков ХАМАС в городе на юге Газы, что привело к эскалации боевых действий и вынудило более 110 000 человек бежать на север.