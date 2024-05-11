В Донецкой области оккупанты убили двух жителей, а трое - получили ранения

В Донецкой области за сутки враг убил 2 мирных жителей. Дополнительно, 3 других человека получили ранения. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

В течение 10 мая российские оккупанты унесли жизни у двух жителей села Елизаветовка Донецкой области.

Кроме того, за сутки в Донецкой области 3 человека получили ранения.

Общее количество жертв от действий российских военных в Донецкой области остается высоким, и это не считая Мариуполь и Волноваху.

В Донецкой области зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией