На Донеччині окупанти вбили двох мешканців, а троє - отримали поранення
Київ • УНН
У Донецькій області за минулу добу російські війська вбили 2 мирних мешканців та поранили ще 3.
На Донеччині за добу ворог вбив 2 мирних мешканців. Додатко, 3 інші людини отримали поранення. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Упродовж 10 травня російські окупанти забрали життя у двох мешканців села Єлизаветівка Донецької області.
Крім того, за добу на Донеччині 3 людини дістали поранення.
Загальна кількість жертв від дій російських військових на Донеччині залишається високою, і це не враховуючи Маріуполь та Волноваху.
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