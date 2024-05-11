Армія рф майже 2000 разів вдарила по Донеччині: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська майже 2 000 разів обстріляли Донецьку область, у тому числі 9 населених пунктів, у результаті чого загинули 2 мирних мешканців, 3 отримали поранення, пошкоджено 29 цивільних об'єктів, у тому числі 25 житлових будинків.
Донецьку область російські війська за минулу добу обстріляли майже 2 тисячі разів, зокрема і 9 населених пунктів з артилерії, РСЗВ "Град", та авіабомбою УМПБ Д-30 СМ, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.
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"Поліція зафіксувала 1 998 ворожих обстрілів", - ідеться у повідомленні правоохоронців у соцмережах.
Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Курахове, Новогродівка, Часів Яр, села Вовченка, Єлизаветівка, Маркове, Петрівка, Стара Миколаївка, Трудове. Пошкоджено 29 цивільних об’єктів - 25 житлових будинків, котельня, автомобілі.
Зокрема, ворожі удари зафіксовано:
- Єлизаветівку росія атакувала з артилерії - вбила двох цивільних осіб. Ще одна людина отримала поранення. Пошкоджено дві оселі.
- По Часовому Яру загарбники били з «Градів» і артилерії. Травмовано двох мирних жителів, 4 багатоквартирних будинки зазнали руйнувань.
- На Новогродівку окупанти скинули бомбу «УМПБ Д-30 СМ» - пошкодили котельню, 2 приватні будинки.
- З РСЗВ «Град» росіяни накрили Стару Миколаївку. Руйнувань зазнали 6 домівок і автомобіль.
На Донеччині окупанти вбили двох мешканців, а троє - отримали поранення 11.05.24, 08:57 • 25373 перегляди