Армія рф майже 2000 разів вдарила по Донеччині: показали наслідки

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Київ • УНН

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Російські війська майже 2 000 разів обстріляли Донецьку область, у тому числі 9 населених пунктів, у результаті чого загинули 2 мирних мешканців, 3 отримали поранення, пошкоджено 29 цивільних об'єктів, у тому числі 25 житлових будинків.

Донецьку область російські війська за минулу добу обстріляли майже 2 тисячі разів, зокрема і 9 населених пунктів з артилерії, РСЗВ "Град", та авіабомбою УМПБ Д-30 СМ, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.

Деталі

"Поліція зафіксувала 1 998 ворожих обстрілів", - ідеться у повідомленні правоохоронців у соцмережах.

Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Курахове, Новогродівка, Часів Яр, села Вовченка, Єлизаветівка, Маркове, Петрівка, Стара Миколаївка, Трудове. Пошкоджено 29 цивільних об’єктів - 25 житлових будинків, котельня, автомобілі.

Зокрема, ворожі удари зафіксовано:

  • Єлизаветівку росія атакувала з артилерії - вбила двох цивільних осіб. Ще одна людина отримала поранення. Пошкоджено дві оселі. 
  • По Часовому Яру загарбники били з «Градів» і артилерії. Травмовано двох мирних жителів, 4 багатоквартирних будинки зазнали руйнувань. 
  • На Новогродівку окупанти скинули бомбу «УМПБ Д-30 СМ» - пошкодили котельню, 2 приватні будинки. 
  • З РСЗВ «Град» росіяни накрили Стару Миколаївку. Руйнувань зазнали 6 домівок і автомобіль.

На Донеччині окупанти вбили двох мешканців, а троє - отримали поранення 11.05.24, 08:57 • 25373 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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