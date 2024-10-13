ВСУ восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области - DeepState

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  135882 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  157078 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  157902 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  143051 просмотра

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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  132499 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области - DeepState

ВСУ восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области - DeepState

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 01:06  •  735 просмотра

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Украинские военные восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои возле новоивановки суджанского района рф, враг продвинулся возле борков и спального.

Силы обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области, в воскресенье, 13 октября. Возле новоивановки суджанского района рф продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Силы Обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается также, что продолжаются тяжелые бои возле новоивановки суджанского района рф. Враг продвинулся возле Борков и спального того же района в россии.

На фронте произошло 153 боевых столкновения, высокая интенсивность на Покровском направлении - Генштаб12 октября 2024, 20:06 • 10149 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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novogrodovkaНовогродовка
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