ВСУ восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области - DeepState

Силы обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области, в воскресенье, 13 октября. Возле новоивановки суджанского района рф продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Силы Обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается также, что продолжаются тяжелые бои возле новоивановки суджанского района рф. Враг продвинулся возле Борков и спального того же района в россии.

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