ВСУ восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
Украинские военные восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои возле новоивановки суджанского района рф, враг продвинулся возле борков и спального.
Силы обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области, в воскресенье, 13 октября. Возле новоивановки суджанского района рф продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Силы Обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки,
Детали
Отмечается также, что продолжаются тяжелые бои возле новоивановки суджанского района рф. Враг продвинулся возле Борков и спального того же района в россии.
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