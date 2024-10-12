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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 153 боевых столкновения, высокая интенсивность на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 153 боевых столкновения, высокая интенсивность на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 20:06  •  4344 просмотра

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За сутки зафиксировано 153 боевых столкновения. На Покровском направлении произошло 27 столкновений, украинские защитники отбили 24 атаки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.

С начала суток в настоящее время зафиксировано 153 боевых столкновения. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 12.10.2024, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинские воины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективного огневого поражения, истощая по всей линии фронта и в тылу.

российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар тремя ракетами, 61 авиаудар, сбросили 106 КАБ, также задействовали 399 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3275 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах,

- говорится в сообщении.

Двадцать три раза противник штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Мясожаровки. Вблизи Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой еще продолжаются бои.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз пытались продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

На Северском направлении противник совершил 5 атак. Основные усилия концентрировал в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Одно боестолкновение здесь еще продолжается.

Девять раз на Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону в районе Калиновки, Часового Яра и Ступочек. Ситуация под контролем украинских военных.

На Торецком направлении агрессоры 14 раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка и в районе Щербиновки. Сейчас еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 27. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка. Нашими защитниками на это время отбито 24 атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

Предварительные потери агрессора составили 287 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожен один танк, пять боевых бронированных машин, три артиллерийские системы и 7 автомобилей, одновременно повреждены еще один танк и две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 47 боевых столкновений различной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукурино, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахово, Звездного, Дальнего и Антоновки. 

Предыдущие потери врага на этом направлении составили 104 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен танк, семь боевых бронированных машин и два автомобиля, подавлены 53 дрона, а также существенно поврежден еще один танк.

На Времовском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации четыре раза штурмовал передний край нашей обороны в районе Богоявленки.

На Приднепровском направлении девять попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.

Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронтах и операции в курской области12 октября 2024, 18:13 • 15007 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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