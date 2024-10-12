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На фронті відбулося 153 бойових зіткнення, висока інтенсивність на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

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За добу зафіксовано 153 бойових зіткнення. На Покровському напрямку відбулося 27 зіткнень, українські захисники відбили 24 атаки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

На фронті відбулося 153 бойових зіткнення, висока інтенсивність на Покровському напрямку - Генштаб

З початку доби на цей час зафіксовано 153 бойових зіткнення. На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22.00 12.10.2024, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу.

російські загарбники завдали по території України один ракетний удар трьома ракетами, 61 авіаудар, скинули 106 КАБ, також задіяли 399 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3275 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах,

- йдеться у повідомленні.

Двадцять три рази противник штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та М'ясожарівки. Поблизу Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової ще тривають бої.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів намагалися просунутися у районах Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

На Сіверському напрямку противник здійснив 5 атак. Основні зусилля концентрував в районі Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. Одне боєзіткнення тут ще триває.

Дев'ять разів на Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Ситуація під контролем українських військових.

На Торецькому напрямку агресори 14 разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька та в районі Щербинівки. Наразі ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 27. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка. Нашими захисниками на цей час відбито 24 атаки, ще три боєзіткнення тривають.

Попередні втрати агресора склали 287 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено один танк, п’ять бойових броньованих машин, три артилерійські системи та 7 автомобілів, водночас пошкоджено ще один танк та дві артилерійські системи.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки. 

Попередні втрати ворога на цьому напрямку склали 104 окупантів вбитими та пораненими. Знищено танк, сім бойових броньованих машин та два автомобілі, подавлено 53 дрони, а також істотно пошкоджено ще один танк.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації чотири рази штурмував передній край нашої оборони в районі Богоявленки.

На Придніпровському напрямку дев'ять спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронтах і операцію в курській області12.10.24, 21:13 • 36045 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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