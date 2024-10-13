ЗСУ відновили положення біля Новогродівки на Донеччині - DeepState
Київ • УНН
Українські військові відновили положення біля Новогродівки на Донеччині. Тривають важкі бої біля новоіванівки суджанського району рф, ворог просунувся біля борків і спального.
Сили оборони України відновили положення біля Новогродівки у Донецькій області, у неділю, 13 жовтня. Біля новоіванівки суджанського району рф тривають важкі бої. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Сили Оборони України відновили положення біля Новогродівки,
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Зазаначається також, що тривають важкі бої біля новоіванівки суджанського району рф. Ворог просунувся біля борків і спального того ж району в росії.
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