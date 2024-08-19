В Донецкой области из-за атак рф погибло 4 человека: ситуация сложная, комендантский час будет усилен - Филашкин

Ситуация в Донецкой области остается напряженной, в результате обстрелов за минувшие сутки 4 человека погибли, а 9 получили ранения. В соответствии со сложной ситуацией, в некоторых городах усилен комендантский час.

Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, пишет УНН.

Боевая ситуация в Донецкой области очень сложная. Враг каждый день пытается прорвать нашу линию обороны. Только за минувшие сутки враг обстрелял Донецкую область 2740 раз, к сожалению 4 человека погибли, а 9 получили ранения - сообщил Филашкин.

Руководитель Донецкой ОГА говорит, что в связи со сложной ситуацией было принято решение об усилении комендантского часа в 10-километровой зоне, который действует с 17:00 до 09:00.

Только в населенных пунктах: Мирноград, Новогродовка и Селидово будет действовать комендантский час с 15:00 до 11:00.

"Также в ближайшие дни, подобные решения будут приняты для городов Кураховка и Горняк", добавил он.

Напомним,

Ранее УНН сообщало, что в Донецкой области вводятся новые графики комендантского часа в зависимости от расстояния до фронта. В населенных пунктах ближе 10 км до фронта он продлится с 17:00 до 09:00, далее 10 км - с 21:00 до 05:00.