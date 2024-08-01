В результате российских обстрелов 14 населенных пунктов Донецкой области 31 июля погиб тракторист в Мариновке, еще 10 человек в области получили ранения, среди них двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Правоохранители зафиксировали 2634 удара по линии фронта и жилому сектору.

Атакам подверглись 14 населенных пунктов: города Константиновка, Лиман, Новогродовка, Часов Яр, поселки Великая Новоселка, Северное, села Анновка, Елизаветовка, Мариновка, Мемрик, Николаевка, Александро-Калиново, Предтечино, Успеновка.

Повреждено 70 гражданских объектов - 48 жилых домов, админздания, учебное заведение, дом культуры, мемориал погибшим воинам, гаражи, автомобили, газопроводы и электросети.

В Мариновке российские террористы ударили дроном по трактору и убили тракториста.

На Анновку россияне сбросили авиабомбу "КАБ-250" с модулем УМПК - ранили трех мирных жителей, из них двое детей - девочки, 3 и 15 лет. Младшая девочка - в тяжелом состоянии. Разрушен частный дом.

Авиаудар авиабомбой "УМПБ Д-30СН" враг нанес по Николаевке Новогродовской громады, травмированы два гражданских лица, повреждены 6 частных домов, объекты социальной инфраструктуры.

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Двое жителей Северного получили ранения в результате дроновой атаки. Часов Яр оккупанты накрыли из "Градов" - ранили человека, повредили три частных дома.

Четыре бомбы "УМПБ Д-30СН" войска рф направили на Лиман - есть раненый, разрушениям подверглись 7 многоквартирных домов. Еще один травмированный мирный житель - в Предтечино, повреждены два дома.

Великая Новоселка пострадала в результате атаки из РСЗО "Смерч", повреждены 6 частных домов, 2 админздания, памятник погибшим воинам.

В Новогродовке состоялось вражеских два обстрела, один из них - с использованием бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК, повреждены 7 многоквартирных и 8 частных домов, 7 гаражей и три гражданских авто.