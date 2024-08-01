В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска атаковали 20 населенных пунктов, поразив жилые и гражданские объекты, 1 человек погиб, 10 ранены. В регионе ночью уничтожили 2 дрона типа Shahed. Об этом сообщил в четвер глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения", - отметил Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Кизомыс, Велетенское, Береговое, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Антоновка, Садовое, Берислав, Красный Маяк, Пятихатки, Львово, Высокополье, Михайловка, Новая Каменка, Красный Яр, Гавриловка, Петропавловка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 27 частных домов. Также повреждены офисное здание, хозяйственная постройка и частные автомобили.

"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 2 "Shahed-131/136", - сообщил Прокудин.

Херсон та область росіяни вночі атакували "шахедами": є загиблий та поранені, 9 дронів збито