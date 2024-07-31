В результате вражеской дроновой атаки на Херсон и область ночью погиб человек, пострадали 4 человека, ПВО сбила 9 дронов над Херсонской областью, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Опять неспокойная ночь в Херсонской области. К сожалению, - с пострадавшими и погибшим", - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, ночью из-за удара российского беспилотника по Херсону погиб 68-летний мужчина. Также пострадала 73-летняя женщина. У нее диагностировали акубаротравму. Медики оказали ей помощь на месте.

В результате вражеского обстрела, по данным Прокудина, пострадали трое жителей Александровки. Это - два мужчины в возрасте 26 и 53 года и 54-летняя женщина. У них - минно-взрывные травмы и акубаротравмы. Врачи оказали им необходимую помощь и оставили на месте.

"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 9 дронов типа "Shahed-136", - указал Прокудин.

По его словам, за прошедшие сутки в Херсонской области под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Антоновка, Новокаиры, Чернобаевка, Одрадокаменка, Камышаны, Нововоронцовка, Берислав, Александровка, Вировка, Тягинка, Новотягинка, Суханово, Ромашково, Львово, Гавриловка и город Херсон.

российские военные, как сообщил Прокудин, попали в объекты критической инфраструктуры и сельхозпредприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 46 частных домов. Также повреждены газопроводы, хозяйственные постройки, гаражное помещение и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - указал глава ОВА данные за минувшие сутки.

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