Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников. По данным оперативной сводки на эту минуту в Киеве без пострадавших и разрушений. Данные предварительные, информация уточняется. Об этом сообщил председатель Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что этой ночью армия РФ осуществила одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну. Главной целью агрессора стал Киев. На столицу Украины враг направил много десятков своих беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле. Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА.

Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений.

Спасибо всем воинам, кто охраняет наше небо за защиту! Следите внимательно за сигналами тревоги. Не игнорируйте. Берегите себя и близких», - написал Сергей Попко, начальник КГВА

На Київщині працює ППО – КМВА